In der kommunalen Kindertagesstätte Sternenstaub in der südpfälzischen Stadt Edenkoben kehrt keine Ruhe ein: Kaum hat sie den zweiten positiven Fall innerhalb von zwei Wochen gemeldet und – da nicht in festen Gruppen gearbeitet wird – fast alle Kinder in Quarantäne geschickt, müssen Eltern die nächste schlechte Nachricht verdauen. Die betroffenen Mädchen und Jungen, die sich seit Dienstag in Quarantäne befinden und bereits einen PCR-Test gemacht haben, müssen bis mindestens Sonntag zu Hause bleiben. Erst dann können sie sich wieder per PCR frei testen. Das liegt laut der städtischen Beigeordneten Charmaine Beyer daran, dass in der Einrichtung ein jüngerer Corona-Fall aufgedeckt wurde und für das Gesundheitsamt des Kreises SÜW die Grundlage bildet, um Maßnahmen anzuordnen. Bislang hatte die Covid-19-Erkrankung einer Mitarbeiterin Ende vergangener Woche als Grundlage gedient. Im Hintergrund läuft derweil eine Anzeige gegen eine Familie. Es gibt nach Angaben von Beyer Hinweise darauf, dass ein Elternpaar sein Kind über Dritte in die Kita bringen ließ, obwohl es zu dem Zeitpunkt über eine eigene Corona-Infektion Bescheid wusste. Sie hat die Kreisverwaltung über den Sachverhalt verständigt, die den Fall nun prüfen wird, wie sie auf Anfrage erklärt. „Verstöße können eine Ordnungswidrigkeit darstellen“, teilt die Behörde mit.

