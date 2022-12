Ein Kind ist am Freitag mit einem Böller beworfen und verletzt worden. Laut Polizei spielte der 11-jährige Junge aus Ellerstadt gegen 15 Uhr auf dem Spielplatz in der Bahnstraße, als jemand einen Böller auf das Kind warf. Der Sprengkörper explodierte in der Jacke im Brustbereich. Der Junge erlitt dadurch Verbrennungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht jetzt unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de nach Zeugen des Voralls.