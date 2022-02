Ein 11-Jähriger aus dem Kreis SÜW ist am Montagvormittag am Bahnhof Bad Bergzabern ins Gleisbett gefallen und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob der Junge an der Schulter berührt oder gestoßen wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Das Kind hatte am Gleis 1 auf den Regionalzug aus Richtung Winden gewartet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.