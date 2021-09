Am Mittwoch, 29. September, wurde ein Kind bei einem Unfall in der Breitfurter Straße in Mimbach leicht verletzt. Wie die Polizei meldet, war das achtjährige Kind gegen 12.50 Uhr dabei, die Straße auf einem Zebrastreifen zu überqueren. Dort sei es von einem Auto mit französischen Kennzeichen angefahren worden. Das Kind wurde an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das Kind nicht schwer verletzt worden sein. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei in Homburg erbittet Zeugenhinweise unter 06841/1060.