Ein Kind ist am Donnerstagmorgen in der Kantstraße auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden, als ein 72-Jähriger dort überholte. Der Zwölfjährige wurde dabei leicht verletzt. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen brachte der Vater den Jungen mit dem Auto zur Schule. Vor dem Zebrastreifen hielt der Mann an. Er ließ mehrere Schulkinder passieren und den Zwölfjährigen aus seinem Auto aussteigen. Der Junge wollte dann vor dem Wagen des Vaters den Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde das Kind vom Auto eines 72-Jährigen erfasst. Der Fahrer hatte den haltenden Wagen des Vaters vor dem Zebrastreifen überholt. Der Zwölfjährige kam zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto des 72-Jährigen konnte kein Schaden festgestellt werden, so die Polizei.