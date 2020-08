Bei einem Unfall wurde am Sonntag gegen 19.20 Uhr eine Zehnjährige in Bad Bergzabern verletzt. Laut Polizei fuhr das Kind mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Pestalozzistraße. Ohne zu bremsen, fuhr es in die Steinfelder Straße ein. Auf dieser war ein 76-jähriger Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Schaden: 3000 Euro.