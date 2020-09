Am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr ist in der Mühltorstraße in Lambsheim ein Kind von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht den Fahrer. Ihren Angaben zufolge hat das neunjährige Kind berichtet, es habe mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg überqueren wollen und sei zurückgewichen, als ein herannahender silberner Pkw nicht bremste. Dennoch sei es am Bein gestreift worden und hingefallen. Laut Polizei hielt der Fahrer an und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes. Dann aber soll er weitergefahren sein, ohne seine Personalien anzugeben oder die Eltern zu kontaktieren. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.