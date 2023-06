Mainz. Die Beschäftigten des Landes Rheinland-Pfalz sollen eine höhere Kilometerpauschale erhalten, wenn sie ihr Privatfahrzeug dienstlich nutzen. Ein Gesetzentwurf der Regierung sieht ein Plus von drei Cent pro Kilometer vor. Der CDU-Opposition reicht das nicht.

Am Mittwoch wird der Landtag ein Gesetz verabschieden, das die Vorschriften über die Erstattung von Reisekosten von Angehörigen des öffentlichen Dienstes neu regelt. Wer das private Auto für Dienstfahrten nutzt, wird künftig mit 38 Cent pro Kilometer entschädigt, drei Cent mehr als bisher. Wer auf sehr schwierigen Wegstrecken unterwegs ist, etwa im Wald, soll einen Zuschlag von zwölf Cent je Kilometer erhalten, bisher war es nur ein Cent. Beschäftigte von Landesforsten sind davon besonders betroffen. „Mit der Erhöhung der Kilometerpauschale liegen wir bundesweit an zweiter Stelle hinter Bayern mit 40 Cent“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz. Der CDU-Opposition reicht das nicht aus. „Die Kilometersätze wurden seit 2009 nicht mehr angepasst“, kritisierte deren Fraktionschef Gordon Schnieder. Er fordert 46 Cent pro Kilometer, also elf mehr als bisher. So sieht das auch der Deutsche Beamtenbund, der die Staatsdiener vertritt.