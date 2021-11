Im Baustellenbereich der A6 am Autobahnkreuz Landstuhl sind am Mittwochmorgen um kurz nach 7 Uhr bei drei Unfällen in Fahrtrichtung Kaiserslautern sechs Fahrzeuge aufeinandergeprallt. Laut Autobahnpolizei wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr zurück bis Bruchmühlbach-Miesau.