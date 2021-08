Die Sondernheimer feiern in diesem Jahr wieder ihre „Kerwe dehääm“. Verantwortlich für diese außergewöhnliche Feier ist der Förderverein der KjG Sondernheim. Angeboten werden Bratwurst, Dampfnudeln mit Soße, Schweinebäckchen mit Spätzle (nur sonntags) und Kerwespieße, nach Klaus Hellmann, Vorsitzender des Fördervereins, seien diese „mit Abstand am besten“. In diesem Jahr wird die „Kerwe dehääm“ mit einem eigens kreierten Weinglas besonders sti(el)voll gestaltet. Zur artgerechten Füllung gibts im Kerwe-Grundpaket einen Weißburgunder oder eine „Cuvée Sehnsucht“, eine salzige Überraschung und ein must-have für die Kerwe 2022, die dann vielleicht wieder auf dem Kerweplatz gefeiert werden kann.

Auf dem Kerweplatz wird am Sonntag ab 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Das Essen kann nicht vor Ort verzehrt werden, es sollte abgeholt, kann aber innerhalb Sondernheims auch geliefert werden. Eine Vorbestellung – sowohl von Kerwepaket(en) als auch Essen – ist notwendig.

Info



Kerwe dehääm, 14./15. August; Internet: www.i-love-sunnre.de; Bestellungen bis 9. August per E-Mail an Kerwe@i-love-sunnre.de oder per Telefon 07274 9738724