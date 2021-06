Fast zwei Jahre nach dem dramatischen Autounfall im Juli 2019 in Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) wurde der Fall am Donnerstag am Amtsgericht Kaiserslautern abgeschlossen. Der Fahrer des Wagens in der Kerwenacht, ein heute 20-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern, wurde vom Jugendschöffengericht zu einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung verurteilt. Bei dem Unfall an dem Kerwesamstag am 14. Juli 2019 wurden zwei Frauen (28 und 50 Jahre) schwer verletzt. Die jüngere verlor ihren linken Unterschenkel, beide Opfer sind lebenslang körperlich und psychisch seit der Kollision gezeichnet. Beide sind bis heute in ärztlicher Behandlung und nicht arbeitsfähig. Der 20-Jährige hat die Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und zehn Monate nach Jugendstrafrecht ohne Bewährung gefordert.

Unseren ausführlichen Bericht finden Sie hier.