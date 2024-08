Die hohen Temperaturen haben den ein oder anderen potenziellen Besucher der Deidesheimer Weinkerwe am ersten Wochenende wohl ausgebremst. Doch der Stimmung hat das keinen Abbruch getan. Am Freitag geht’s nun in die zweite Runde. Derweil laufen schon Gespräche wegen der „Lücke“ auf der Kerwemeile vor dem Schloss Deidesheim. Hier lesen Sie mehr.