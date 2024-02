Handgefertigte Beet-Einfassungen aus der Werkstatt der Schnorr Keramik GmbH werden ab diesem Frühjahr Blumenbeete im Park von Schloss Sanssouci in Potsdam begrenzen. Die historische Parkanlage wurde 1990 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Doch am Anfang des außergewöhnlichen Auftrags stand eine Krise, berichten Martina Schnorr, Gesellschafterin und Geschäftsführerin des seit 1969 bestehenden Unternehmens, und Geschäftsführerin Julia Deubig. Mehr dazu lesen Sie hier.