Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat am letzten Tag der Transferperiode Flügelspieler Kenny Prince Redondo verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zu den Roten Teufeln, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschreibt, wie der Klub mitteilt.

Der gebürtige Münchner begann in seiner Heimatstadt mit dem Fußballspielen und durchlief seit der U14 alle Jugendmannschaften der SpVgg Unterhaching, für die er im Alter von 19 Jahren in der Dritten Liga debütierte. Nach 33 Drittligaspielen (drei Tore, zwei Vorlagen) wechselte der Linksfuß zum 1. FC Union Berlin in die Zweite Liga, wo er dreieinhalb Jahre lang spielte, ehe er in den vergangenen eineinhalb Spielzeiten für das Fürther Kleeblatt auflief. In Berlin und Fürth bestritt Redondo insgesamt 98 Zweitligaspiele (sieben Tore, sechs Assists).

Notzon: „Tempospieler für unsere Offensive“

„Mit Kenny Prince Redondo konnten wir einen äußerst schnellen Linksfuß für die Außenbahn verpflichten, der bereits knapp 100 Zweitligaspiele absolviert hat. Kenny wollte unbedingt auf den Betzenberg wechseln und er brennt für diese Aufgabe mit voller Überzeugung. Mit dieser Verpflichtung ist es uns gelungen, einen weiteren Tempospieler für unsere Offensive zu gewinnen“, sagt FCK-Sportdirektor Boris Notzon.

„Ich freue mich total, jetzt hier auf dem Betzenberg zu sein. Mein Ziel ist es, wieder mit Freude auf den Platz zu gehen und meinen Teil dazu beizutragen, diesen großen Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Ich weiß, dass sehr viel Arbeit vor uns liegt und will selbst alles dafür investieren, um mit dem FCK erfolgreich zu sein“, wird Redondo in einer Mitteilung des Vereins zitiert.