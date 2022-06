Viele kennen die Pop-Songs mit Ohrwurm-Potenzial wie „Call You Home“, „Love To Go“ und „Seventeen“. Sie alle stammen aus der Feder von Sänger Kelvin Jones. Am Freitagabend hat der in Simbabwe geborene und in London aufgewachsene Wahl-Berliner 60 Ticketgewinner mit seiner gefühlvollen Stimme bei einem Liedergutabend des Radiosenders RPR1. im Technik-Museum Speyer begeistert.

Kelvin Jones im Technik-Museum Foto: Berger

Plötzlicher Erfolg ein „Schock“

Moderatorin Miriam Audrey Hannah entlockte Jones beim Interview vor dem Konzert im Frachtraum des größten jemals in Serie gebauten Propellerflugzeugs, einer Antonow An-22, nicht nur, was ihm im Leben am wichtigsten ist, nämlich seine Familie. Er sprach auch darüber, was sein Durchbruch zu internationaler Bekanntheit buchstäblich über Nacht mit „Call You Home“ im Jahr 2014, das im Netz viral gegangen war, für ihn bedeutete („es war ein Schock, nicht zu begreifen“). Und auch was der 27-Jährige am liebsten isst, verriet er: Döner. Für die Frauenwelt nicht uninteressant dürfte der Umstand sein, dass Jones derzeit Single ist.

Veranstaltet wird die Tour der Radiosendung „Liedergut – Music made in Germany“ von RPR1. gemeinsam mit Lotto Rheinland-Pfalz. Unterstützer sind die Sparda-Bank und das Technik-Museum Speyer. Tickets für die Tour gab es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich bei dem Sender sowie bei Social-Media-Plattformen von Lotto Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Gesendet werden Teile von Interview und Konzert mit Kelvin Jones donnerstags ab 19 Uhr und sonntags ab 18 Uhr bei RPR1., sonntags ab 18.45 Uhr bei bigFM sowie ab 19 Uhr bei Radio Regenbogen. Außerdem gibt es Videoaufzeichnungen der Liedergutabende im Netz unter https://liedergut.de.

