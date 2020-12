In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Worms zu einem Kellerbrand gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Laut Polizei wurde gegen 0.10 Uhr starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Durch die Feuerwehr können alle Bewohner gerettet und der Brand im Kellergeschoss gelöscht werden. Hierbei wird das komplette Kellergeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin wird aufgrund einer Rauchgasintoxikation mittels Rettungswagen ins Klinikum Worms verbracht.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Da der Strom abgestellt werden musste, haben die restlichen Bewohner sich eigenständig um eine anderweitige Unterbringung gekümmert. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Worms übernommen.