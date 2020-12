Zu einem Kellerbrand ist die Feuerwehr in der Ludwigshafener Bahnhofstraße am Montag um 16:56 Uhr gerufen worden, wie die Feuerwehr am Abend informierte. Die Feuerwehr löschte den Brand mit zwei Strahlrohren und zwei Trupps unter „umluftunabhängigem Atemschutz“. Eine Ausbreitung des Brands auf benachbarte Kellerräume und weitere Gebäudeteile hat verhindert werden können. Personen wurden bei dem Einsatz laut Feuerwehr nicht verletzt. Zur Sicherung der Einsatzstelle war von der Polizei eine großräumige Absperrung vorgenommen worden. Die Brandursache ist unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, die Polizei mit drei Fahrzeugen und die Kriminalpolizei Ludwigshafen.