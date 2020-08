Am frühen Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr hat es im Keller eines Wohnhauses in der Neustadter Werderstraße gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits einige Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit gebracht. Der Brandherd im Kellergeschoß des Hauses konnte von der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die sechs Wohneinheiten verhindert werden. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Nach ausreichender Belüftung sollen die Wohnungen wieder bewohnbar sein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.