Ein Kellerbrand hat am Montagabend in Ludwigshafen-Hemshof die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr Ludwigshafen war der Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Mottstraße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 26 Kräfte der Berufsfeuerwehr mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst, der Kommunale Vollzugsdienst sowie die Polizei.