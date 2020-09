Bei einem Brand in einem Haus im Neustadter Fürstenweg ist am Samstagabend fast der gesamte Keller zerstört worden, ein Bewohner wurde beim Versuch das Feuer selbst zu löschen verletzt und ist im Krankenhaus. Das Haus ist nicht bewohnbar, den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

Den Polizeiangaben zufolge brach das Feuer in einem Hobbyraum aus, in dem überwiegend Utensilien zur Bienenzucht gelagert waren. Nachbarn hatten Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr verständigt. Ein älteres Ehepaar wohne in dem Haus. Der Mann habe versucht, das Feuer zu löschen und sich dabei ein schweres Inhalationstrauma zugezogen. Als Brandursache könne sowohl fahrlässige Brandstiftung als auch ein technischer Defekt in Frage kommen.