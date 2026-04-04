Ein Kellerbrand in einem Wohngebäude in Speyer hat am Nachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Waschmaschine im Keller in Brand geraten, wodurch der gesamte Bereich stark verqualmt wurde.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen. Ein Trupp ging mit Atemschutz in den Keller vor und brachte die brennende Waschmaschine nach draußen. Gleichzeitig wurde der Keller mit einem Lüfter vom Rauch befreit, um die Schadstoffbelastung zu senken und das Gebäude wieder zugänglich zu machen.

Mit sechs Fahrzeugen und 23 Kräften vor Ort

Drei Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Nach einer ersten Einschätzung war jedoch keine Behandlung im Krankenhaus notwendig.

Die Feuerwehr Speyer war mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Rettungsdienst und Polizei sicherten die Einsatzstelle ab. Laut Feuerwehr konnte durch das besonnene Verhalten eines Bewohners eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.