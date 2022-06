In der Verbandsgemeinde Lingenfeld ist in der Nacht auf Montag durch lang anhaltenden Regen Wasser in acht Keller geflossen. Zudem trat ein Bach über die Ufer. Aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wurden ebenfalls Feuerwehreinsätze gemeldet. In der Verbandsgemeinde Rheinauen schlug ein Blitz in einen Baum ein.

Wie Lingenfelds Wehrleiter Steffen Andres mitteilte, mussten insgesamt 20 Wehrleute aus Lustadt, Schwegenheim, Westheim und Lingenfeld zwischen 1 und 3 Uhr elf Einsatzstellen bearbeiten. In der unteren Hauptstraße nahe der Blumenstraße in Lustadt trat der Hofgraben über die Ufer und überspülte die Straße. Laut Andres wurde auch die Kreisstraße zwischen Lustadt und Zeiskam überschwemmt.

45 Liter Regen pro Quadratmeter

In Lustadt und Westheim lief außerdem Wasser in acht Keller. In drei Fällen konnte die Feuerwehr mit Pumpen aushelfen. In den anderen Fällen war der Wasserstand dem Wehrleiter zufolge zu niedrig für die Pumpen, das Wasser floss wieder zurück in den Kanal, wo es hergekommen war. Auch in Schwegenheim erledigte sich für die Feuerwehr auf der Anfahrt aus diesem Grund ein Einsatz, bei dem Wasser in einem Keller gemeldet worden war.

In der Nacht von Sonntag auf Montag zog ein Regengebiet mit Gewittern über die Pfalz. Nach Angaben von Lingenfelds Wehrleiter Steffen Andres fiel in Westheim innerhalb von eineinhalb Stunden 45 Liter Regen pro Quadratmeter.

Zwei Straßen in Römerberg überschwemmt

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen war die Feuerwehr laut Wehrleiter Stefan Zöller hauptsächlich in Römerberg im Einsatz. Dort stand das Wasser sowohl auf der Heiligensteiner Straße in Höhe der Apotheke, als auch in der Dudenhofer Straße nahe der Baumschule. Die Feuerwehr machte Zöller zufolge den Kanal wieder frei, sodass das Wasser abfließen konnte. Außerdem mussten die Kameraden, die mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz waren, zu einem Gebäude in der Martin-Greif-Straße ausrücken. Dort wurden nach Angaben des Wehrleiters zehn Zentimeter Wasser im Keller gemeldet.

Blitzschlag in Otterstadt

In Otterstadt brannte in der Zanderstraße ein Baum, nachdem der Blitz eingeschlagen war. Laut Wehrleiter Michael Jaspers konnten die zwölf Einsatzkräfte das Feuer relativ zügig löschen. Bevor sie zurück in das Gerätehaus fuhren, untersuchten die Wehrleute den Baum mithilfe einer Wärmebildkamera noch nach Glutnestern. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.