Der Keller eines Wohnhauses in Höheinöd ist am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Brand geraten. Die Ursache ist bisher unbekannt, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus: Kurz nachdem der neue Holzbrennofen der Heizung im Keller befeuert wurde, schlug der Rauchmelder an. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, „drang dichter Rauch aus allen Fenstern des Gebäudes“, berichtet Wehrsprecher Arno Bohl. Die Wehr lokalisierte den Brand und fing mit dem Löschen an. Maßnahmen zum Lüften und Entrauchen erleichterten die Brandbekämpfung. „Der betroffene Raum sowie die angrenzenden Einrichtungen sind komplett ausgebrannt“, so Bohl. Der Schaden sei erheblich – die Polizei spricht von einer fünfstelligen Summe –, das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr unterbrach vorsichtshalber Strom- und Wasserversorgung. Mit 14 Fahrzeugen und mehr als 40 Einsatzkräften war die Wehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben im Einsatz. Dazu kamen Kollegen aus Weselberg, Polizei und Rettungsdienst, berichtet der Sprecher. Nach Auskunft der Polizei sind die Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, unversehrt.