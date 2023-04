Zu einem Einsatz der eher ungewöhnlichen Art sind Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwochabend nach Böhl-Iggelheim gerufen worden. Wie sie berichten, waren sich in der Schulstraße ein 65-jähriger Fahrradfahrer und ein 55-jähriger Pkw-Fahrer begegnet – und voreinander stehen geblieben. Eine Dreiviertelstunde lang bewegte sich keiner der beiden Böhl-Iggelheimer. „Sie verharrten in der ein und derselben Position und keiner der beiden wollte den anderen passieren lassen, obwohl dies beiden möglich gewesen wäre“, schreiben die Beamten. Erst als die Polizisten die beiden Streithähne aufforderte, unverzüglich zur Seite zu fahren, lösten sie ihre Starre. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verfahren wegen Nötigung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.