Zugreisende müssen bis zum Beginn des neuen Jahres geduldig sein. Die Deutsche Bahn stellt den Zugverkehr der Regionalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken ein. Stattdessen fahren im Zwei-Stunden-Takt Busse. Grund für die Einschränkung des Angebots ist laut Mitteilung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd die „weiterhin angespannte Personalsituation“. Da zu viele Mitarbeiter ausfielen, könne die Bahn nicht alle Bedienplätze der Stellwerke besetzen. Zudem fehlten krankheitsbedingt Lokführer, um den regulären Fahrplan aufrechtzuerhalten.

Sonderregelungen gibt es bei Heimspielen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. So werden beim Heimspiel am Samstag, 29. Oktober, gegen Nürnberg zum Busverkehr drei zusätzliche Züge eingesetzt: Um 10.33 Uhr fährt eine Regionalbahn nach Kaiserslautern – Ankunft am Hauptbahnhof dort ist um 11.24 Uhr. Nach Spielende verlassen um 15.34 und um 16.35 Uhr Züge den Hauptbahnhof in Richtung Lauterecken (Ankunft ist um 16.28 und um 17.28 Uhr).

Strecke Kaiserslautern nach Pirmasens

Ebenfalls betroffen ist die Strecke Kaiserslautern-Pirmasens. Dort werden die Züge laut Mitteilung der Bahn von Montag bis Freitag bis 15.30 Uhr planmäßig fahren. Am Wochenende soll ebenfalls ein Schienenersatzverkehr angeboten werden. Die Bahn „bemüht sich intensiv darum, dass Busunternehmen diese Leistung übernehmen können. Zusätzliche Züge sollen ebenfalls an den FCK-Heimspieltagen eingesetzt werden. Vom Pirmasenser Hauptbahnhof aus machen sich am 29. Oktober um 9.41 und um 10.41 Uhr Regionalbahnen in Richtung Kaiserslautern Hauptbahnhof auf den Weg (Ankunft dort: 10.26 und 11.24 Uhr). In der Gegenrichtung starten Zusatzzüge um 15.35 und um 16.35 Uhr (Ankunft in Pirmasens um 16.18 und um 17.18 Uhr). Zum Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Dienstag, 8. November, werden ebenfalls drei Züge eingesetzt: Von Pirmasens um 15.41 und um 16.41 Uhr (Ankunft am Lauterer Hauptbahnhof um 16.26 und 17.26 Uhr) sowie von Kaiserslautern aus um 21.15 Uhr (Ankunft in Pirmasens: 22.10 Uhr).