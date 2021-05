Die Stadt Ludwigshafen wird bis voraussichtlich Ende August wegen der Corona-Pandemie auf eigene öffentliche Veranstaltungen verzichten, wie etwa Kerwen, das Straßentheaterfestival oder das Stadtfest. Eine Perspektive für Öffnungsschritte gebe es ab September, sofern dann die Inzidenzwerte stabil unter 100 beziehungsweise 50 liegen. Auf dieser Basis könne nun geplant werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. „Wir haben Signale der Mediziner in der Stadt, die größere öffentliche Veranstaltungen mit Sorge sehen. Deswegen haben wir im Stadtvorstand entschieden, dass wir uns als Stadtverwaltung weiterhin noch ein wenig zurückhalten werden, um unserer hohen Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in der Stadt gerecht zu werden“, begründete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Entscheidung. Betroffen davon seien unter anderem die städtischen Kulturbereiche oder die Stadtmarketinggesellschaft Lukom. „Wir freuen uns alle darauf, wenn wir wieder gemeinsam Veranstaltungen genießen und auch zeigen können, was wir als Stadt zu bieten haben. Dafür brauchen wir klare Maßgaben und dürfen vor allem nichts riskieren“, so Steinruck.