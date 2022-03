Die tagesaktuellen Daten zu registrierten neuen Corona-Infektionen sind am Samstag in Rheinland-Pfalz unvollständig. Für viele Kreise und Städte, davon sieben in der Pfalz, weist das Landesuntersuchungsamt keine gemeldeten Neuinfektionen aus – beim derzeitigen Infektionsgeschehen eine unrealistische Angabe. Ursache ist in der Regel, dass die zuständigen Gesundheitsämter aufgrund ihrer Arbeitsweise am Wochenende keine Daten melden.

Unter dieser Einschränkung meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Samstag für das Land Rheinland-Pfalz 3.442 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) seit Freitag. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 684.611 landesweit. Seit Freitag sind laut den LUA-Daten keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet worden. Damit bleibt die offiziell festgestellte Anzahl der Verstorbenen bei 5103 seit Februar 2020. Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 157.654 an. 17.836 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 521.854 Personen gelten als von der Infektion genesen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – stieg auf 7,69 (Freitag: 7,54).

Für die Pfalz wurden 741 neue Infektionen gemeldet. Keine neuen Fälle meldeten die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim, Kaiserslautern, und Südliche Weinstraße sowie die Städte Kaiserslautern, Landau und Neustadt. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie offiziell registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 250.304. Neue Todesfälle gab es in der Pfalz seit Freitag nicht. Es bleibt bei 2212 Verstorbenen seit Februar 2020. 197.997 Personen gelten als genesen. Akute Fälle gibt es derzeit 50.095 in der Pfalz, 7055 Menschen mussten bisher wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der neu bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist von Freitag auf Samstag leicht gefallen und liegt nun bei 1340,7.

Die landesweit höchste Inzidenz weist weiterhin der Kreis Vulkaneifel auf (2386,7). In der Pfalz ist die Inzidenz in Germersheim am höchsten (1792,7), die zweithöchste gibt es im Donnersbergkreis (1566,9). Es folgen der Kreis Kaiserslautern (1469,3), der Kreis Bad Dürkheim (1347) und die Stadt Kaiserslautern (1331). Die niedrigsten Inzidenzen in der Pfalz und landesweit haben (aufsteigend) die Stadt Ludwigshafen (701,2), der Rhein-Pfalz-Kreis (756) und die Stadt Speyer (792,2).