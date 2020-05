Seit Dienstag gibt es keinen bestätigten neuen Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Bad Dürkheim und in der Stadt Neustadt (Stand: Mittwoch, 11 Uhr). Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 421 Personen positiv auf das Virus getestet worden; 317 im Landkreis Bad Dürkheim und 104 in der Stadt Neustadt. Mehr als drei Viertel der bislang positiv getesteten Personen sind wieder von der Erkrankung mit Covid-19 genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 273, in Neustadt 101 Personen. Bislang sind zwölf Menschen aus dem Kreis und zwei aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Mehr zum Thema

Eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung in der Pfalz und weltweit erhalten Sie im kostenfreien, täglichen Coronavirus-Newsletter.