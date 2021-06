In zwei Bundesländern fällt die Maskenpflicht in Schulen: in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen müssen Schüler keine Masken mehr im Unterricht tragen. Das teilten die Regierungen in Schwerin und Dresden unabhängig voneinander mit. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gab dies führ den Nordosten des Landes bekannt. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigste Corona-Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer, sie lag zu Wochenbeginn bei 8,7. Das Land lockert zudem die coronabedingten Kontaktbeschränkungen erheblich. Auch die Prostitution wird – mit Auflagen – wieder gestattet. Dabei habe man sich mit anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein abgesprochen, hieß es.

In Sachsen entfällt ab Montag die Maskenpflicht für Schüler und Personal im Schulgebäude, wenn die regionale Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit solche Ankündigungen nicht. Seit Montag ist dort wieder Wechselunterricht – mit Maske.