Ein 20-jähriger Mercedesfahrer aus Speyer hat sich am Mittwochabend mit der Ruchheimer Autobahnpolizei eine Verfolgungsjagd über die A61 bei Hockenheim, die B9 und weiter über den Rinkenbergerhof bis nach Schifferstadt geliefert. Wie die Beamten mitteilten, konnte die rasante Fahrt erst an einer Polizeisperre in Schifferstadt-Süd gestoppt werden. Dabei kollidierte der 20-Jährige mit einem Polizeiwagen. Weil er die Türen verriegelte, mussten die Beamten das Seitenfenster einschlagen.

Ohne Nummernschilder unterwegs

Die Polizisten hatten den Fahrer bei Hockenheim kontrollieren wollen, weil er ohne Nummernschilder unterwegs war. Sonst war alles in Ordnung. Warum der Speyerer trotzdem die waghalsige Flucht riskierte, erklärte er laut Polizei so: Er habe keine Lust auf eine Kontrolle gehabt. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen, die die Flucht beobachtet haben, um Hinweise unter 06237/9330. Bei dem Mercedes handelt es sich um ein graues C-Klasse-Modell 320 CDI mit 224 PS.