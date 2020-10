Reguläre Krankenbesuche sind am Klinikum Ludwigshafen ab Samstag, 24. Oktober, nicht mehr erlaubt. Der Grund dafür sind laut Klinikum die deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Auch dürfen Angehörige nicht mehr zu Untersuchungen begleitet werden. Ausnahmen seien nur nach Absprache mit der behandelnden Station und nur in wenigen Fällen möglich, etwa bei Angehörigen, die sich von einem Sterbenden verabschieden möchten. Ebenfalls ist eine Begleitperson pro Patient in der Notaufnahme möglich. Auch bei werdenden Müttern und Neugeborenen gibt es besondere Regeln. Der Zutritt zum Klinikum ist für Besucher nur noch über den Haupteingang in der Bremserstraße möglich, die Seiteneingänge bleiben zu.