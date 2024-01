Was tun, wenn der eigene Hund andere Hunde oder Menschen anknurrt? In Mannheim gibt es seit einigen Jahren Steuervergünstigungen für Hundehalter, die beweisen, dass sie mit ihrem Tier auch in schwierigen Situationen gut umgehen können. In Pfälzer Städten gibt es keine Regelung dieser Art – stellenweise gibt es aber andere Vergünstigungen. „Die Schaffung finanzieller Anreize würde sicherlich dazu beitragen, dass die Anzahl der freiwillig abgelegten Hundeführerscheine steigt“, heißt es aus der Pirmasenser Stadtverwaltung. Dort habe man die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich häufig Hunde anschaffen, ohne genau zu wissen, welche Anforderungen und Belastungen damit verbunden sind. Das führe auch dazu, dass Tierheime überfüllt sind. „Ob ein finanzieller Anreiz alleine zu einer wirklichen Verbesserung führen würde, ist zumindest diskutabel. Die Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung wäre wohl zielführender“, teilt die Sprecherin weiter mit.

Vergünstigungen bei der Hundesteuer gibt es in Frankenthal und Kaiserslautern nach Angabe der Stadtverwaltungen, wenn Hunde aus den Tierheimen vor Ort adoptiert werden. Deutlich teurer wird es in vielen Städten dagegen für Halter gefährlicher Hunde. In Landau zum Beispiel werden diese mit 612 Euro im Jahr besteuert; andere Hunde mit 144 Euro.

