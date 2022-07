Das Fritz-Walter-Stadion wird gut gefüllt sein, wenn der 1. FC Kaiserslautern am Sonntagnachmittag (ab 15.30 Uhr) den SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt. 35.200 Karten hatten die Roten Teufel am Freitagmittag abgesetzt. 4900 davon gingen an den Bundesligisten aus dem Breisgau, der in dieser Saison noch kein Pflichtspiel absolviert hat, gleichwohl aber auf dem Schild des Favoriten thront – auch für Dirk Schuster. „Das ist eine brutale Aufgabe. Da rollt einiges auf uns zu“, sagt der Cheftrainer des FCK und ergänzt mit Blick auf seinen Kollegen Christian Streich: „Er hat über Jahre, man muss sagen Jahrzehnte überragende Arbeit geleistet.“

Schuster wird gegen den SC keine Experimente wagen. Er wird, unter Berücksichtigung Freiburger Stärken, die bestmögliche Elf aufbieten. Andreas Luthe hütet wie in der Liga das Tor. Julian Krahl fungiert als Reservekeeper, da Avdo Spahic aufgrund eines häuslichen Unfalls an der Hand genäht werden musste und ausfällt. Auch Ben Zolinski und Angelos Stavridis werden fehlen. Ansonsten ist die Belegschaft komplett. Dirk Schuster formuliert die Aufgabe klar: „Es ist unsere Pflicht, uns so teuer wie möglich zu verkaufen. Wir wollen den Fans mit Blick auf die Liga das gute Gefühl vermitteln, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Und es ist ganz klar unser Ziel, eine Runde weiterzukommen.“

Gemeinsam aus Fehlern lernen

Schuster lobt die Freiburger Offensive und die Standardqualitäten des SC. Da der FCK beim 2:2 in Kiel beide Gegentore nach Ecken kassierte, bedarf es diesbezüglich erst recht einer besonderes Vorbereitung. Im Abschlusstraining geht Schuster mit seinem Trainerteam explizit darauf ein. Julian Niehues, der Pechvogel von Kiel, erhielt Zuspruch. „Wir filtern keinen Schuldigen heraus und haben ihm gesagt, dass es kein Weltuntergang ist“, bekundet Schuster. Die Ecken in Kiel habe man „saumäßig“ verteidigt, das könne man nicht anders sagen. Nun sei es die Aufgabe, gemeinsam daraus zu lernen – vielleicht auch das Trainerteam bei der Zuteilung. Selbst dann allerdings werde es „eine große Herausforderung“ sein, die Freiburger Standards sauber zu verteidigen.

Wer sich am Sonntag auf den Weg ins Fritz-Walter-Stadion macht, sollte frühzeitig anreisen. Die Bahnstrecken zwischen Neustadt und Kaiserslautern sowie Pirmasens und Kaiserslautern sind gesperrt. Hinzu kommen Baustellen auf der A6. Die Straßen dürften voll werden.