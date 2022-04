An den Osterfeiertagen wird es in Rheinland-Pfalz lediglich am Karsamstag amtliche Corona-Zahlen geben. Darauf hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) hingewiesen. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag werden keine aktuellen Daten auf die LUA-Homepage gestellt. Somit wird es bei der RHEINPFALZ auch keine täglichen Meldungen an diesen Tagen mit interaktiven Grafiken geben; die Grafiken werden lediglich am Samstag aktualisiert.

Deshalb gehen aber keine Daten verloren, die Statistiken werden am Dienstag aktualisiert: Die Übermittlung von Meldedaten der Gesundheitsämter auf dem Dienstweg an das LUA sei davon nicht berührt, die landesweite Meldestelle für Infektionskrankheiten beim LUA sei über Ostern an allen Tagen besetzt, so das Amt weiter.