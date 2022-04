Am Karfreitag wird es keine aktuellen Corona-Zahlen für Rheinland-Pfalz geben. Die Pressestelle des Landesuntersuchungsamtes (LUA) wird nur am Ostersamstag Daten zur Corona-Lage veröffentlichen. Das teilte die Behörde mit. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag werden keine Daten auf die LUA-Homepage eingestellt. Somit wird es auch an dieser Stelle keine interaktiven Grafiken geben.

Die Übermittlung von Meldedaten der Gesundheitsämter auf dem Dienstweg an das LUA sei davon nicht berührt, die landesweite Meldestelle für Infektionskrankheiten beim LUA sei über Ostern an allen Tagen besetzt.