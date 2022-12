Das war klare Angelegenheit im ersten Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Argentinien ist gegen Kroatien hochüberlegen und siegt im Lusail-Stadion 3:0 (2:0). Superstar Leo Messi (34.) erzielte per Elfmeter seinen elften WM-Treffer und ist damit nun argentinischer Rekordhalter in diesem Wettbewerb, Julian Alvarez gelingen zwei Tore (39., 69.). Vor allem Messi war nach zähem Beginn kaum mehr vom Ball zu trennen, die kroatische Defensive fand kein Mittel. Alles in allem: sehr souveräner Auftritt der Albiceleste und auch schön anzuschauen. Argentinien steht damit am Sonntag (16 Uhr) zum sechsten Mal im Endspiel um den WM-Pokal und will seinen dritten Titel. Der Gegner wird am Mittwoch ermittelt, wenn Titelverteidiger Frankreich gegen Überraschungsmannschaft Marokko antritt.