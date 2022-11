Stadtrat gegen Chalets

Chalets auf dem Edenkobener Klostergelände – das ist der Traum der beiden Südpfälzer Investoren, die das Heilsbruck-Areal gekauft haben und dort Events und Hotellerie planen. Doch der Stadtrat ist gegen die Dreiecksbauten.

Wann wird geblitzt?

Die Stadt Landau steht in den Startlöchern: Lieber heute als morgen möchte sie den fließenden Verkehr selbst überwachen und nicht mehr auf die Polizei angewiesen sein. Es war zuletzt ein Hin und Her.

Ärztemangel: Viele Praxen stehen leer

Überall herrscht Ärztemangel, aber in Kandel ist es besonders akut. Und es steht zu befürchten, dass das Problem noch größer wird. Für Hausarzt Thomas Dambach kommt die Entwicklung nicht überraschend.

Tanzende Skelette im Garten

Als am Montag im beschaulichen Lingenfeld die Sonne untergeht, schaltet Jens Przygode die Lichter an. Der 55-jährige Lingenfelder lässt in der Berlinerstraße eine beeindruckende Halloween-Kulisse entstehen, die jeden Grusel-Freund begeistert und viele Neugierige anzieht.