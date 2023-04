Chancen gab es, aber im Champions-League-Viertelfinale war Endstation. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel bei Manchester City holte der FC Bayern München am Mittwochabend im Rückspiel nur ein 1:1 (0:0). Erling Haaland traf in der 57. Minute und beendete die Träume der Münchner. Das Handelfmetertor der Bayern in der 83. Minute durch Joshua Kimmich kam viel zu spät. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte Leroy Sané in der 17. Minute eine große Chance genutzt. Aber der Angreifer verzog. Die Bayern waren tonangebend, gewannen viele Zweikämpfe, aber im Abschluss fehlte die Präzision. In der 37. Minute donnerte Manchesters Stürmer Erling Haaland einen Handelfmeter über das Tor. Thomas Müller stand wie in der Vorwoche wieder nicht in der Anfangsformation. Die Entscheidung fiel dann nach knapp einer Stunde: Eben hatte gerade Kingsley Coman eine weitere Chance ausgelassen, es gab einen Konter, Erling Haaland setzte sich gegen Dayot Upamecano durch, der leicht rutschte, 0:1, die Sache war gelaufen. Danach waren die Bayern nicht zwingend genug, sie spielten zu umständlich. Der Glaube schwand. Immerhin: Sie steckten nicht auf.