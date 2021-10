26 Schüler der Hermann-Sinsheimer-Grundschule in Freinsheim, die bis zum Nachmittag in der Schule bleiben, bekommen seit Sommer kein warmes Mittagessen, sondern nur belegte Brötchen. Wie Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde mitteilte, ist kein Caterer oder Gastronom zu finden, der das warme Essen liefern will. Das Problem: Die Verbandsgemeinde stellt gewisse Bedingungen, die die Anlieferung erschweren. Die Gremien haben festgelegt, dass für die Grundschule keine Küche und kein Geschirr gekauft werden darf, solange sie keine Ganztagsschule ist. Denn nur für diese gebe es Zuschüsse für Küchen und Ausstattung. Die Gremien wollen seit über zehn Jahren eine Ganztagsschule. Dies scheiterte bislang aus verschiedenen Gründen. Der Caterer, der die Schule bis Sommer mit Essen belieferte, hat nach Angaben von Oberholz das Geschirr mitgebracht und schmutzig wieder mitgenommen. Dies sei ihm nun nicht mehr möglich. Wie Jörg Heidemann, Büroleiter der Verwaltung, berichtete, wurde die Lieferung des Essens ausgeschrieben sowie Anbieter angesprochen. Bislang erfolglos.