Das Geräusch beim Öffnen einer Dose mit einem kohlensäurehaltigen Getränk kann nicht als Klangmarke geschützt werden. Das EU-Gericht in Luxemburg wies am Mittwoch die entsprechende Klage einer deutschen Verpackungsfirma in erster Instanz ab (Az: T-668/19). Begründung: Dem Geräusch fehle die Unterscheidungskraft, um einen bestimmten Hersteller zu erkennen.