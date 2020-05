Das verschärfte Tempolimit auf der Rheinbrücke ist offensichtlich Geschichte: Bei der Fahrt über die Brücke von Karlsruhe in die Pfalz gilt nun wieder Tempo 100. Auf dem Weg von der Pfalz in Richtung Karlsruhe müssen 80 Stundenkilometer eingehalten werden. Das teilte ein RHEINPFALZ-Leser am Donnerstag mit. Die Redaktion kann diese Angaben nach einer Fahrt über den Rhein bestätigen. Für Lastwagen gilt in beiden Fahrtrichtungen weiter Tempo 60.

Wegen der Ertüchtigung der Brücke hatte es über 14 Monate lang Verkehrsbehinderungen gegeben. An einigen Wochenenden war die Rheinbrücke sogar voll gesperrt worden. Noch Mitte April hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgrund von Nachbesserungsarbeiten noch bestehen bleiben müssten. Damals wurde als Termin für die Aufhebung der Tempolimits der Frühsommer genannt. Aufgrund des Feiertags war das Regierungspräsidium am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.