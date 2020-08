Eßweiler im Landkreis Kusel kann nicht auf Dauer Standort für einen Rettungshubschrauber für die Westpfalz werden. Das hat nach Angaben von Gesprächsteilnehmern Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, am Donnerstag vor Ort erklärt und mit natur- und artenschutzrechtlichen Vorgaben begründet. Der Betrieb von dem Segelflugplatz ist nur bis Dezember genehmigt. Nach Angaben des Kuseler Landrates Otto Rubly, der zu dem Treffen mit Vertretern des Landes und der ADAC-Flugrettung eingeladen hatte, wird das Innenministerium noch im September eine Neuausschreibung für den Zeitraum ab Januar 2021 veranlassen. Dann könnten sich auch andere Flugdienstleister wieder bewerben und in dem Zusammenhang auch Anträge für Standorte einbringen. Ein Sprecher der ADAC-Flugrettung erklärte am Freitag gegenüber der RHEINPFALZ, man habe nach wie vor mehrere Orte in der Prüfung, nicht nur Imsweiler im Donnersbergkreis, das sich um die Ansiedlung bemüht.