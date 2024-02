Hunderte von schlecht versorgten Kleintieren, Bretterbuden, brennende Wohnwagen, Abfalllager und Hunde in einem Zwinger, der gar nicht hätte gebaut werden dürfen. Damit hat das Lambsheimer Agrar- und Gartengebiet Kappenäcker in den vergangenen Wochen Schlagzeilen gemacht. Nun soll gegen die Misstände möglichst schnell etwas getan werden. Was sich die Kreisverwaltung gemeinsam mit der Kommune ausgedacht hat und warum Kangal-Hirtenhunde die Polizei beschäftigen, lesen Sie hier.