Eine Nachricht, die heutzutage beinahe überrascht: Obwohl der Maimarkt, die große Verbrauchermesse vor den Toren Mannheims, wie erwartet auch in diesem Jahr nicht in der üblichen Form stattfinden kann, soll es ein Maimarkt-Reitturnier geben. Das ist jedenfalls der Plan von Turnierchef Peter Hofmann. „Ich wäre bereit, es auch ohne Maimarkt zu machen“, sagte der 70-Jährige am Donnerstag der RHEINPFALZ.

Zuvor hatten die Messeveranstalter mitgeteilt, dass es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ein abgespecktes „Maimarkt spezial“ vom 23. bis 27. Juni geben soll. Peter Hofmann möchte derweil im angestammten Zeitraum ein ebenfalls etwas kleiner ausfallendes internationales Dressur- und Springturnier anbieten – wohl ohne Zuschauer, „leider“ aus Kapazitätsgründen ohne Parasportlerinnen und -sportler mit körperlichem Handicap und natürlich vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen.

Erst Dressur, dann Springen

Sein Plan: Dressur mit allen Grand-Prix-Prüfungen und der Jungpferdeserie Nürnberger Burg-Pokal vom 28. bis 30. April sowie Springen mit den Traditionswettbewerben Maimarkt-Championat, Preis der Stadt Mannheim und Großer Preis („Badenia“) vom 2. bis 4. Mai. Dazwischen kompletter Stallwechsel samt Desinfektion auf dem großen Areal rund ums Reitstadion. „Das ist aus meiner Sicht machbar“, sagt Hofmann, der aus Platzgründen pro Disziplin auch nicht mehr als 200 Pferde auf dem Areal und in den Stallzelten haben möchte. „Es wäre ein bisschen trauriger als sonst“, weiß der Turniermacher, „aber ich könnte Sport anbieten.“