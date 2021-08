Die Bewerbungsfrist für das Amt des Ortsbürgermeisters von Schneckenhausen ist am Montagabend abgelaufen, ohne dass sich ein Bewerber bei der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg gemeldet hat. „Damit findet am Tag der Bundestagswahl keine Ortsbürgermeisterwahl in Schneckenhausen statt“, teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich (SPD), mit. Nun ist der Ortsgemeinderat gefragt, ein neues Gemeindeoberhaupt zu küren. Die Neuwahl war nötig geworden, weil Ortsbürgermeisterin Hanna-Lore Scharding im Juli überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte. Die FWG-Frau, die seit Sommer 2019 im Amt war, hatte für ihren Rückzug persönliche Gründe geltend gemacht. Seither führt Beigeordneter Martin Schneider kommissarisch die Amtsgeschäfte. Bereits bei der Kommunalwahl im Mai 2019 hatte sich kein Bewerber für den Posten des Ortsbürgermeisters gefunden. Auch Scharding war vom Ortsgemeinderat gewählt worden.