In Büchelberg wurde in dieser Woche eine Freiluftveranstaltung in die Halle verlegt. Grund sind die Stechmücken, die in einer schon lange nicht mehr gesehenen Häufigkeit auftreten – nicht nur in Büchelberg. Dass sich die Plagegeister derzeit so ausbreiten, hat mehrere Gründe. Hoffnung macht der angekündigte Sommer. Oder etwa nicht? Den ausführlichen Text lesen Sie hier.