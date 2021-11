Von Januar bis August sind in Deutschland rund 524.000 Kinder zur Welt gekommen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag sind das rund 1,3 Prozent mehr als in den ersten acht Monaten des Jahres 2020. Ein Geburtenplus infolge der Corona-Krise lässt sich nicht erkennen. Jedoch verweisen die Statistiker auf einige Besonderheiten, die im Zusammenhang mit der Pandemie zu stehen scheinen.

Während sich die Geburtenzahl im Januar kaum veränderte, stieg sie im Februar und April um rund drei und im März um sieben Prozent im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat. Von Mai bis Juli gab es dagegen einen leichten Rückgang. Demnach begannen deutlich mehr Schwangerschaften im Juni und Juli 2020, als sich die Corona-Lage entspannt hatte. Auffällig sei auch die Zunahme der Geburten von Geschwisterkindern, also zweiten, dritten und weiteren Kindern in den Monaten März und April 2021 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat, teilte das Bundesamt in Wiesbaden mit.