Ein bis zwei Pseudomonas-Bakterien pro 100 Milliliter Wasser. Das ist der Ergebnis von Proben aus dem Trinkwassersystem der Integrierten Gesamtschule Kandel (IGS). Die Kreisverwaltung Germersheim hatte am Montag über den Fund informiert, nun gibt es neue Details.

So hat die Untersuchung des Wassersystems der Schule nichts damit zu tun, dass erst Mitte August im Kandeler Trinkwassernetz coliforme Keime gefunden worden waren: „Da auf dem Schulgelände Baumaßnahmen stattfinden, wird die Wasserqualität in unregelmäßigen Abständen immer wieder untersucht“, teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Diese Proben fänden regelmäßig durch die Wasserbetreiber in den jeweiligen Wasserwerken statt und innerhalb der Schulen durch den Kreis als Schulbetreiber. „Bei einer dieser routinierten Probeentnahmen kam es zu der Feststellung der Grenzwertüberschreitung.“

Das Gebot an Schüler und Lehrer der IGS, kein Wasser aus den Leitungen der Schule zu trinken, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Keimzahl sei zudem sehr gering. Deshalb müsse die Schule – Stand Dienstag – nicht geschlossen werden. Derzeit wird das Wassersystem gespült.

Am Montag wurden nochmals Proben genommen. Für den Mittwoch ist eine erneute Begehung vor Ort geplant, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden. Erst danach könne eine Entscheidung darüber gefällt werden, wie lange das Trinkverbot noch anhält, so der Sprecher der Kreisverwaltung.

Die Pseudomonaden sind ein in der Umwelt sehr häufig vorkommender Keim. Gerade in feuchter Umgebung trifft man dieses Bakterium häufig an, daher der Name Nasskeim oder Pfützenkeim. „Es ist daher davon auszugehen, dass alle Menschen diesem Erreger in verschiedenen Konzentrationen täglich begegnen können“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Probleme könne dieser Erreger für Immungeschwächte und Kranke in medizinischen Einrichtungen darstellen, zumal er - wie es in der Fachliteratur heißt - gegen viele Antibiotika resistent ist.