Doch noch keine Entwarnung gibt es für die Bürger in Teilen der Ortsgemeinde Sippersfeld (Donnersbergkreis): Noch am Montag war man beim Wasserwerk der Verbandsgemeinde Winnweiler optimistisch gewesen, dass das letzte Testergebnis, mit dem für Dienstag gerechnet wurde, negativ sein würde, das Trinkwasser der Gemeinde sich also als frei von coliformen Bakterien erweisen würde. Am Dienstagnachmittag kam dann die Überraschung: „Leider enthält eine Probe des dritten Durchganges einen coliformen Keim“, teilte Werkleiter Manfred Kauer mit. Sie sei im Zulauf zum Hochbehälter gefunden worden.

Alle anderen Proben, insbesondere die im Ortsnetz, seien ohne Befund gewesen. Dennoch müssten jetzt wieder drei neue Proben entnommen werden. „Eine Probe wurde bereits genommen und getestet. Der aktuelle Stand laut lautet: alles okay“, so Kauer. Es bleibe aber beim Abkochgebot, bis auch zwei weitere Proben, die noch im Laufe dieser Woche entnommen würden, in Ordnung seien.

Abkochen seit September Normalzustand

Das Abkochen des Trinkwassers ist seit Anfang September Normalzustand in Sippersfeld. Betroffen sind die Straßen Am Schimmelberg, Am Westerberg, Amtsstraße (Ortseingang bis Abzweigung Rechweg), An der Lehmkaut, Birkenweg, Hauptstraße (ab Hausnummer 63 aufsteigend), Höhenweg, In der Kummel, Kastanienring, Nauerweg, Rechweg und die Retzberghütte. Damals waren im Leitungssystem coliforme Keime entdeckt worden.

Bei diesen Keimen handelt es sich nicht, wie irrtümlich oft angenommen, um E-Coli-Bakterien oder Verunreinigungen mit Fäkalien. Vielmehr sind sie Bestandteil des sogenannten natürlichen Biofilms, der in jedem Wassernetz zu finden ist. Sie gelten aber als sogenannter Verschmutzungsindikator für Trinkwasser. Sie sind prinzipiell für gesunde Menschen nicht gefährlich, müssen aber im Trinkwasser abgetötet werden. In Sippersfeld war der Grund für die Verunreinigung eine schadhafte Stelle in einer Zulaufleitung. Der Schaden ist inzwischen beseitigt.