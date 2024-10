Nach den internen Querelen bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz hat sich Joachim Streit gegenüber der RHEINPFALZ zu Wort gemeldet. Der Ex-Fraktionschef im Landtag und heutige Europaabgeordnete will demnach wieder für den Landtag 2026 kandidieren und die Partei in die Spur bringen. In den vergangenen Wochen hatte Streit in Partei und unter den Landtagsabgeordneten der Freien Wähler für die Auflösung der Fraktion gesorgt. Streit will nun verhindern, will verhindern, dass das Projekt Freie Wähler im Landtag scheitert. Sein Ziel sei es daher, die Partei nach der Wahl 2021 auch in den nächsten Landtag zu bringen und „Teil der nächsten Landesregierung zu werden“, sagte Streit der RHEINPFALZ. Deshalb habe er sich entschieden, 2026 wieder für den Landtag zu kandidieren – jedoch nicht als Spitzenkandidat. Dies stehe dem dann amtierenden Landesvorsitzenden zu. „Ich möchte nicht, dass die Freien Wähler eine Streit-Partei werden.“ Stattdessen wolle er als Markenbotschafter in Rheinland-Pfalz auftreten und für die Freien Wähler werben. Mehr lesen Sie hier.